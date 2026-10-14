Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Фигуристка Принева выиграла первый этап юниорского Гран-при России

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

В Москве завершились соревнования у фигуристок-одиночниц в рамках первого этапа юниорского Гран-при России «Рапсодия льда».

Победу одержала Алена Принева, удержавшая лидерство после короткой программы и набравшая в итоге 206,40 балла. Менее трех баллов ей уступила серебряный призер соревнований Алиса Заикина (203,69). На третью позицию с пятого места после первого дня турнира прорвалась Дарья Лебедева (198,92).

На прошлой неделе Принева и Заикина соревновались друг с другом на международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. Тогда первой стала Заикина — 206,05 балла, а Принева заняла третье место после ошибок в произвольной программе (198,59).

Ранее Илья Авербух назвал главного фаворита в женском одиночном катании на чемпионате России.

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