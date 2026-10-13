Три российских нападающих отметились набранными очками в матче «Миннесоты»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграли «Вегас Голден Найт» (4:2).

Заметную роль в победе «Дикарей» сыграли российские хоккеисты. Максим Шабанов и Данила Юров забросили по шайбе. Для обоих они стали вторыми в сезоне. Шабанов отличился в большинстве, а гол Юрова стал победным. Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Нападающий вышел на первое место среди российских бомбардиров сезона с 9 (6+3) очками.

Еще один форвард «Миннесоты» Яков Тренин и нападающий «Вегаса» Иван Барбашев результативные баллы на свой счет не записали.

«Вегас» остался на первом месте в Западной конференции с 10 очками в семи матчах, «Миннесота» — третья на Западе с 9 баллами после шести игр.

Ранее в «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировали первый гол Александра Овечкина в сезоне.