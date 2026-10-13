Капитан «Металлурга» рассказал, как живет команда после отстранения тренера Разина

Капитан «Металлурга» Яковлев об игре без Разина: «Достойно проходим этот этап»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Металлург»]

Капитан магнитогорского «Металлурга» защитник Егор Яковлев рассказал ТАСС, как команда функционирует после отстранения главного тренера Андрея Разина.

6 октября «Металлург» сообщил об остранении, но не увольнении главного тренера Разина. Руководство Магнитки не скрывало, что у специалиста есть конфликт с несколькими игроками команды. СМИ в их числе называли и Яковлева.

«Пока, я думаю, рано подводить какие-то итоги. Играем, настраиваемся на каждый матч, выходим и бьемся. У нас хорошие игры, много забиваем, но без ошибок не бывает, конечно. Как коллектив, как команда мы достойно проходим этот этап», — сказал капитан «Металлурга».

В период после отстранения Разина магнитогорский провел три матча и во всех одержал победы: 3:0 над «Адмиралом», 7:1 над «Салаватом Юлаевым», 3:2 ОТ над «Торпедо». «Металлург» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 очков в 16 матчах.

Ранее жена Андрея Разина объяснила отстранение своего супруга.

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