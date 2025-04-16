Фигуристка Жилина призналась в домогательствах со стороны тренера

Фигуристка Вероника Жилина рассказала «Матч ТВ» о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым ранее работала.

По словам 16-летней спортсменки, это происходило, когда ей было 11 лет. Во время сборов в Кисловодске тренер приходил к ней в номер с банкой пива и предлагал сделать массаж. Вероника отказывалась.

Розанов работал в академии «Ангелы Плющенко» в 2020-2021 годах. Специалист не отреагировал на просьбу «Матч ТВ» прокомментировать сказанное Жилиной. По словам матери Вероники Людмилы Алферовой, Плющенко, узнав об инциденте, немедленно уволил Розанова, но делу решили не придавать огласку.

Вероника Жилина начинала заниматься в группе Этери Тутберидзе, а в 2020 году перешла в «Ангелы Плющенко». В 2023 году Жилина стала серебряным призером первенства России и победительницей финала Гран-при. Из-за травмы спины она вынуждена была пропустить два сезона.

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