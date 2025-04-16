Срывала тренировки, хамила и била лед: почему фигуристку Муравьеву исключили из академии Плющенко

Невероятно дерзким выглядело уже само заявление об уходе. Его фотографию опубликовали в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

«Прошу Вас отчислить меня из Академии с 11 апреля 2025 года по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава», — говорилось в заявлении.

В своей соцсети фигуристка написала, что никому не делала ничего плохого, и поблагодарила всех, кто вкладывал в нее «душу, силы и время».

«Неуд по поведению»

После этого резкий пост выложила администратор соцсетей «Ангелов Плющенко» Ирина.

«Удивительное не сегодня случилось, а продолжается уже как два сезона. Что Софья Муравьева, что ее мама вели и ведут себя, как будто они стали по меньшей мере двукратными олимпийскими чемпионками и одновременно звездами балета Большого театра», — написала эсэмэмщица.

Фото: [ «Ангелы Плющенко» ]

По ее словам, Муравьева требовала особых условий и закатывала истерики руководству академии.

«Соня позволяла себе хамить тренерам, систематически опаздывала на тренировки, живя в 30 метрах от академии, бить лед с истериками. У нее полностью отсутствует уважение к старшим, к тренерам», — продолжила Ольга.

Своими наблюдениями поделилась и мама фигуристки Елены Костылевой Ирина. Она рассказала, что Плющенко выгнал Софью с тренировки, когда она «долбанула коньком об лед» из-за того, что у нее не получалось упражнение. Также, по ее словам, Муравьева возмущалась тем, что ей не дали роль в шоу «Золушка» (она досталась Костылевой), и требовала повышения зарплаты.

Кроме того, Ирина Костылева предположила, что кто-то был заинтересован в том, чтобы внести раздор в академию, публикуя провокационные материалы в телеграм-канале «Бархатный конек», в которых говорилось, что в «Ангелах» «что-то не так».

«Наверное, к этому шло. Наверное, что-то надо было поменять Соне, чтобы начался новый виток в ее карьере. Не надо никого обвинять в случившемся. Соня — очень хорошая спортсменка, добрая и порядочная девушка», — написала Ирина Костылева.

Притча о добре и зле

Затем мама Муравьевой Ольга опубликовала замысловатую притчу.

«Не удивляйтесь и не обижайтесь, если вы стали для кого-то плохим, после того, как вы сделали для него слишком много хорошего — ведь это типично и может иметь много причин», — рассуждала мама спортсменки.

Она поблагодарила тренеров и написала, что Соне нужно время, чтобы «перешагнуть и идти дальше».

В надежных руках

Фото: [ t.me/sofia_muraveva_06 ]

Генеральный директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская заявила, что Муравьевой не надо переживать, она «будет в надежных руках», и подчеркнула, что фигуристку отпустили без всяких проблем и выплат.

Муравьева зафиналила тему постом: «Как жизнь? — Злодействую помаленьку».

Позже стало известно, что 18-летняя фигуристка будет заниматься у тренера Алексея Мишина.