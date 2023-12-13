Филипп Киркоров собирается судиться с Любовью Успенской

Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской на сумму 10 млн рублей, сообщает SHOT.

Как стало известно каналу, поп-король возмутился интервью исполнительницы шансона Алене Бирн, в котором она назвала Киркорова женоненавистником.

Обиженный Филипп заявил, что он уже 30 лет поет о женщинах и любви к женщинам.

Сторона Киркорова собрала целый сборник цитат из интервью, которые намеревается представить в суде в качестве доказательства.