Филипп Киркоров собирается судиться с Любовью Успенской
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Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской на сумму 10 млн рублей, сообщает SHOT.
Как стало известно каналу, поп-король возмутился интервью исполнительницы шансона Алене Бирн, в котором она назвала Киркорова женоненавистником.
Обиженный Филипп заявил, что он уже 30 лет поет о женщинах и любви к женщинам.
Сторона Киркорова собрала целый сборник цитат из интервью, которые намеревается представить в суде в качестве доказательства.
«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 – нелепо. Но от безысходности – понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», – заявил SHOT адвокат Киркорова Александр Добровинский.