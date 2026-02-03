Финальные игры по волейболу в рамках проекта «Спортивный родитель» прошли в Балашихе

В результате сыгранных матчей победу одержала команда школы №15 «Новое поколение». Второе место заняли игроки «Братства первых» гимназии №1, а третье - команда «Альфа» гимназии №2.

«БШЛ – это отличный проект, в котором участвуют не только дети, но и родители. Мы показываем пример подрастающему поколению. Дети гордятся своими родителями, которые могут не только помочь с уроками, но и показать такие результаты в спорте», – рассказала участница команды «Новое поколение» Мария Чернышова.

Также в этот день прошел полуфинал по футзалу, в результате которого победы одержали команды школы №1 «Победитель» и гимназии №11 «Искусственный интеллект». Теперь команды встретятся в финальной игре 7 февраля.

Третий сезон БШЛ стартовал 23 октября 2025 года и включает в себя 13 направлений. В дисциплине «Спортивный родитель» участвуют почти 600 человек, которые соревнуются в четырех направлениях: волейбол, футзал, баскетбол и шахматы. Идея создания дисциплины возникла после успешного включения в прошлом сезоне в соревнования педагогов по физкультуре.