Случайность, которая принесла деньги, удивила даже самого победителя: совет из прошлого обеспечил британцу выигрыш

Житель Англии выиграл на скачках после того, как последовал совету из записки, пролежавшей более полувека в тайнике. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

Необычная находка во время реставрации

Сотрудник парка Кристал Пэлас Джош Смоллс обнаружил капсулу времени во время реставрационных работ. Внутри находились старинные монеты и записка, оставленная несколько десятилетий назад.

Автор послания рассказал, что монеты были выиграны благодаря ставке на скачках в 1964 году.

Совет из прошлого оказался полезным

В записке содержалась необычная просьба. Будущему владельцу монет предлагалось использовать их для ставки на лошадь, чье имя каким-либо образом связано с Рождеством или Санта-Клаусом.

Спустя годы Джош заметил среди участников ближайших скачек лошадь по кличке Рождество и решил воспользоваться этим советом.

Ставка оказалась успешной

Британец поставил £20 на выбранную лошадь. В итоге фаворит уверенно пришел к финишу первым, принеся владельцу выигрыша прибыль.

История быстро привлекла внимание местных СМИ и стала примером удивительного совпадения, связавшего события разных эпох.