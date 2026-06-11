Случайность, которая принесла деньги, удивила даже самого победителя: совет из прошлого обеспечил британцу выигрыш
The Guardian: записка из прошлого привела мужчину к выигрышу спустя десятки лет
Житель Англии выиграл на скачках после того, как последовал совету из записки, пролежавшей более полувека в тайнике. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.
Необычная находка во время реставрации
Сотрудник парка Кристал Пэлас Джош Смоллс обнаружил капсулу времени во время реставрационных работ. Внутри находились старинные монеты и записка, оставленная несколько десятилетий назад.
Автор послания рассказал, что монеты были выиграны благодаря ставке на скачках в 1964 году.
Совет из прошлого оказался полезным
В записке содержалась необычная просьба. Будущему владельцу монет предлагалось использовать их для ставки на лошадь, чье имя каким-либо образом связано с Рождеством или Санта-Клаусом.
Спустя годы Джош заметил среди участников ближайших скачек лошадь по кличке Рождество и решил воспользоваться этим советом.
Ставка оказалась успешной
Британец поставил £20 на выбранную лошадь. В итоге фаворит уверенно пришел к финишу первым, принеся владельцу выигрыша прибыль.
История быстро привлекла внимание местных СМИ и стала примером удивительного совпадения, связавшего события разных эпох.