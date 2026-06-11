Рабочие профессии начали приносить доход, который раньше считался редкостью: сколько платят в Подмосковье

Автомеханики и другие специалисты автосервисов в Московской области получают значительно больше сотрудников, занятых в сфере маркетплейсов и обслуживания клиентов. Об этом пишет REGIONS .

Автомеханики вышли в лидеры по уровню дохода

По итогам весны 2026 года самые высокие зарплатные предложения в Московской области зафиксированы для автомехаников. В среднем работодатели готовы платить таким специалистам ₽202 803 в месяц.

За год показатель увеличился на 54%, что стало одним из самых заметных ростов на рынке труда региона.

Китайские автомобили усилили спрос на специалистов

Эксперты связывают увеличение зарплат с ростом числа автомобилей китайских марок на дорогах. Для их обслуживания требуются сотрудники с профильной подготовкой и опытом работы.

Востребованность автосервисов продолжает расти

Высокие зарплатные предложения также получают автоэлектрики, кузовщики, шиномонтажники, мотористы и автослесари. В большинстве случаев доход по этим специальностям превышает ₽150 тыс. в месяц.

Среди лидеров роста оказались кузовщики, чьи зарплатные предложения увеличились на 41%.

Сотрудники маркетплейсов получают заметно меньше

В сфере маркетплейсов уровень оплаты остается существенно ниже. Менеджерам по работе с площадками работодатели предлагают в среднем ₽74 340 в месяц, а операторам пунктов выдачи заказов — ₽42 305.

Несмотря на рост зарплат в этом сегменте, разрыв с техническими профессиями остается значительным.

Итоговый доход зависит от условий работы

Аналитики отмечают, что средние показатели основаны на данных из вакансий и могут отличаться от фактической заработной платы. Размер дохода зависит от графика работы, объема заказов, квалификации сотрудника и системы премирования.