Освободившиеся часы изменили жизнь жителей Москвы и Подмосковья

Жители Москвы и Подмосковья стали чаще обращаться к специалистам для решения бытовых вопросов, что положительно сказалось на их самочувствии и качестве жизни. Об этом пишет REGIONS .

Оценка качества жизни заметно выросла

Исследование аналитиков «Авито Услуг» и агентства «Прогнозис» показало, что жители Москвы и Московской области, регулярно передающие бытовые задачи специалистам, оценивают качество своей жизни в среднем на 7,5 балла из 10.

До осознания преимуществ делегирования этот показатель составлял 7,1 балла. Также увеличилась доля респондентов, поставивших своей жизни высокие оценки.

Освободившееся время направляют на семью и отдых

По данным опроса, 42% участников получают благодаря делегированию от 1 до 3 дополнительных часов в неделю. Еще около четверти респондентов освобождают от 3 до 6 часов.

Чаще всего это время жители региона тратят на общение с близкими, отдых, хобби и занятия спортом.

Уровень стресса снижается

Более половины опрошенных сообщили, что после передачи части обязанностей специалистам стали чувствовать себя спокойнее. Многие отметили уменьшение эмоциональной нагрузки и удовлетворение от решения накопившихся бытовых вопросов.

Делегирование помогает укреплять отношения

Согласно исследованию, 68% респондентов стали уделять больше времени семье после того, как начали пользоваться услугами специалистов. Особенно заметно это оказалось среди женщин, которые традиционно выполняют значительную часть домашних обязанностей.

Многие начали заниматься тем что давно откладывали

Почти каждый пятый участник опроса сообщил, что благодаря освободившемуся времени смог приступить к обучению, развитию собственного проекта или любимому хобби.

Расходы на услуги стали частью бюджета

Для 35% жителей региона услуги специалистов уже стали обязательной статьей расходов. Еще 32% считают такие траты выгодными, поскольку собственное время оценивают выше стоимости услуг.

Наиболее востребованными остаются курьерские услуги, помощь грузчиков, ремонт техники и уборка помещений.