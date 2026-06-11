Жара пришла вместе с расходами: почему кошельки россиянок начали пустеть быстрее

С наступлением жаркой погоды многие россиянки увеличивают ежемесячные расходы на одежду, отдых, косметику и создание комфортных условий дома. Это показало исследование SUNLIGHT, с результатами которого ознакомилась «Газета.ру».

Жара влияет не только на самочувствие

Исследование показало, что высокая температура становится серьезным испытанием для многих женщин. Почти половина опрошенных начинает испытывать дискомфорт при температуре выше +28°C, а каждая седьмая призналась, что тяжело переносит жаркую погоду.

Лишь небольшая часть участниц опроса сообщила, что спокойно чувствует себя даже при температуре выше +35°C.

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Чтобы легче переносить жару, большинство выбирают одежду из натуральных тканей и стараются употреблять больше воды. Многие также отказываются от тяжелой пищи в пользу более легкого рациона.

Некоторые предпочитают проводить время в торговых центрах с кондиционерами, чаще посещают летние веранды кафе и ресторанов или пользуются такси вместо общественного транспорта.

Лето увеличивает расходы

Более трети опрошенных рассказали, что с приходом жары их ежемесячные траты становятся выше. В среднем дополнительные расходы составляют от 10% до 25%.

Основными причинами называют подготовку к отпускам, обновление гардероба, покупку солнцезащитной косметики, а также более частые посещения заведений и развлекательных площадок.

Кондиционер остается желанной покупкой

Почти треть участниц исследования не имеет дома кондиционера. При этом большинство из них хотели бы установить климатическую технику.

По оценкам опрошенных, покупка оборудования вместе с монтажом может потребовать до ₽100 тыс., поэтому многие рассматривают рассрочку, кредит или помощь близких для покрытия таких расходов.