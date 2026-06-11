Масштабная подготовка коммунальных объектов к зиме стартовала в Подмосковье

В Подмосковье начали готовить объекты ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Масштабная подготовка коммунальных объектов к зиме стартовала в Подмосковье. О планах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в рамках подготовки к отопительному периоду водоканалы региона проверят состояние водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций и сетей.

«Работа идет комплексно. Акцент делаем на те объекты, где в прошлый ОЗП фиксировали обратную связь от жителей, и на автоматизации процессов. На водозаборных узлах и насосных станциях установим более 120 датчиков телеметрии», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

По словам главы министерства Кирилла Григорьева, в этом году планируется заменить 1,6 тыс. единиц запорной арматуры, установить 148 частотных преобразователей и промыть более 1 тыс. резервуаров чистой воды.

«Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября. Кроме того, до 30 ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей — дизельных генераторных установок, насосов, электрооборудования и инструментов, необходимых для оперативных ремонтных работ. На эту работу выделено более 1,4 млрд рублей», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.

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