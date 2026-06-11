Масштабная подготовка коммунальных объектов к зиме стартовала в Подмосковье
В Подмосковье начали готовить объекты ЖКХ к осенне-зимнему периоду
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Масштабная подготовка коммунальных объектов к зиме стартовала в Подмосковье. О планах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, в рамках подготовки к отопительному периоду водоканалы региона проверят состояние водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций и сетей.
«Работа идет комплексно. Акцент делаем на те объекты, где в прошлый ОЗП фиксировали обратную связь от жителей, и на автоматизации процессов. На водозаборных узлах и насосных станциях установим более 120 датчиков телеметрии», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
По словам главы министерства Кирилла Григорьева, в этом году планируется заменить 1,6 тыс. единиц запорной арматуры, установить 148 частотных преобразователей и промыть более 1 тыс. резервуаров чистой воды.
«Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября. Кроме того, до 30 ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей — дизельных генераторных установок, насосов, электрооборудования и инструментов, необходимых для оперативных ремонтных работ. На эту работу выделено более 1,4 млрд рублей», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.