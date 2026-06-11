Просто забрать найденный предмет нельзя — такие действия могут посчитать кражей по статье 158 Уголовного кодекса РФ. О том, как отличить находку от кражи и что делать, чтобы не нарушить закон, REGIONS рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, Верховный Суд РФ указывает, что обращение в свою пользу чужих вещей без попытки найти их владельца признается преступлением. Имущество считается либо потерянным (когда хозяин не знает о его местонахождении), либо брошенным.

Если ценности, строительные материалы или инструменты обнаружены на пустующей земле, они не становятся автоматически ничейными — у любого участка есть собственник или он принадлежит муниципалитету, поэтому находящиеся там объекты юридически относятся к их имуществу.

«Если забрать вещи из места, где их оставил владелец, это могут квалифицировать как тайное хищение», — предупредил Дмитрий Бондарь.

Закон обязывает нашедшего вещь заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, если владелец неизвестен. Основной ориентир в таких ситуациях — статья 227 Гражданского кодекса РФ, которая описывает правила обращения с находками. Первым делом стоит попытаться установить хозяина на месте, расспросив соседей, председателя дачного товарищества или представителей местной администрации. Если владельца найти не получается, гражданин обязан заявить о случившемся в правоохранительные органы или в органы местного самоуправления.

Обнаруженное имущество разрешается сдать на хранение в полицию либо оставить у себя, отвечая за его сохранность. Для тяжелых строительных блоков или крупных инструментов логично зафиксировать координаты в заявлении и оставить их на месте.

Чтобы запустить полугодовой срок, после которого вещь может перейти в вашу собственность, нужно правильно составить обращение в дежурную часть или канцелярию администрации. В тексте следует подробно описать предмет, его состояние и точные координаты обнаружения, а также указать, что в соответствии со статьей 228 ГК РФ, если за шесть месяцев собственник не заявит о себе, заявитель просит признать право собственности за ним. На этот период имущество можно оставить себе на ответственное хранение. Взамен выдадут талон-уведомление или копию документа с отметкой и датой, с которой начнется отсчет.

По истечении шести месяцев нашедший официально становится полноправным владельцем, если прежний хозяин так и не объявился — никаких судебных разбирательств для этого не требуется, достаточно иметь на руках первоначальные документы. Если собственник объявится, вещи придется вернуть, однако статья 229 ГК РФ позволяет нашедшему просить возмещения расходов на содержание имущества и выплату вознаграждения до двадцати процентов от его стоимости.