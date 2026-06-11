Вышел из квартиры и оказался на грани жизни: подъезд в Петербурге превратился в испытание на выживание

В Санкт-Петербурге мужчина получил тяжелое ранение после конфликта с неизвестным, который пытался проникнуть в квартиру, сообщает УМВД по городу и области. Об этом передает Газета.ру.

Попытка проникновения закончилась нападением

Инцидент произошел вечером 10 июня в одном из домов на Лиговском проспекте. По предварительной информации, неизвестный мужчина пытался попасть в чужую квартиру.

Когда хозяин жилья вышел выяснить обстоятельства, между мужчинами произошел конфликт.

Пострадавший оказался в больнице

Во время ссоры злоумышленник нанес владельцу квартиры удар ножом в живот. Полученные травмы оказались серьезными, и пострадавшего экстренно госпитализировали.

Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Подозреваемого задержали

После сообщения очевидцев сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался 34-летний житель Республики Коми.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он помещен в изолятор, а следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.