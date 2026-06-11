Неожиданный лидер по зарплатам появился на рынке труда Подмосковья: кому начали платить больше

Спрос на тренеров и спортивный инвентарь в Москве и Подмосковье заметно вырос перед началом летнего сезона. Наибольший интерес жители региона проявили к велоспорту, бадминтону и теннису. Об этом пишет REGIONS .

Велоспорт стал самым быстрорастущим направлением

Жители Москвы и Московской области этой весной значительно активнее начали искать тренеров по различным видам спорта. Согласно исследованию аналитиков «Авито Услуг» и «Авито Товаров», лидером по темпам роста оказался велоспорт. Спрос на услуги наставников в этой дисциплине увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают такую динамику с началом сезона активного катания и стремлением спортсменов-любителей правильно распределять нагрузки и совершенствовать технику.

Бадминтон и теннис набирают популярность

Интерес к тренировкам по бадминтону вырос на 42%. Аналитики отмечают, что популярность этого вида спорта объясняется его доступностью, поскольку для занятий не требуется дорогостоящая экипировка или специализированная инфраструктура.

Спрос на тренеров по большому теннису увеличился на 25%. Несмотря на стабильную популярность этого направления, с приходом теплого сезона интерес к занятиям традиционно возрастает.

Командные виды спорта также привлекают участников

Среди командных дисциплин наиболее заметный рост показал баскетбол. Количество желающих заниматься под руководством тренера увеличилось на 58%. Спрос на занятия волейболом вырос на 45%.

Продажи спортивных товаров продолжают расти

Увеличение интереса к тренировкам привело и к росту продаж спортивного инвентаря. Товары для тенниса и бадминтона стали покупать на 39% чаще.

Продажи аксессуаров для плавания выросли на 38%, а инвентарь для водных видов спорта — на 23%. Гидрокостюмы приобретали на 12% чаще, чем годом ранее.

Велосипеды остаются одним из самых востребованных товаров

Продажи велосипедов выросли на 11%. Особенно активно покупатели приобретали детские модели. Спрос на новые детские велосипеды увеличился на 35%, а на вторичном рынке — на 40%.

Среди взрослых моделей наиболее заметный рост показали шоссейные велосипеды, продажи которых увеличились на 46%, что свидетельствует о растущем интересе к регулярным тренировкам.

Покупатели активно экономят на вторичном рынке

Исследование показало, что многие спортивные товары жители региона предпочитают приобретать с рук. На вторичном рынке покупается 74% роликов и скейтбордов, а также 48% велосипедов.

Средняя стоимость роликов на ресейле составляет ₽2300 против ₽5100 за новые. Скейтборды продаются в среднем за ₽4100 вместо ₽7800, а велосипеды — за ₽16 800 против ₽24 800. Экономия в отдельных категориях достигает 32%.