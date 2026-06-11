Общеобластное мероприятие «С Россией в сердце» пройдет в парках Подмосковья в День России

Подмосковные парки подготовили праздничную программу ко Дню России. Так, 12 июня более чем в 90 парках состоится общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут концерты, мастер-классы, выставки, шествия с государственным флагом, программы, знакомящие с культурой и традициями народов страны.

К примеру, в Зарайском центральном парке пройдет шествие с флагом России, в котором примут участие творческие коллективы в национальных костюмах.

В Сестрорецком парке в Клину организуют тематические флешмобы. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске будет представлена театрализованная постановка Театра ростовых кукол «Софит», а вечером выступит группа «Стрелки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям. В ходе него он отметил важность обеспечения позитивных перемен в регионе.