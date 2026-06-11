Старость может начинаться ночью: исследователи нашли неожиданный признак преждевременного старения

Исследователи выяснили, что люди, испытывающие проблемы со сном, чаще чувствуют себя старше своего реального возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.

Сон оказался связан с восприятием возраста

Американские ученые проанализировали данные более 3 тыс. взрослых участников и обнаружили связь между качеством сна и субъективным ощущением возраста.

Люди, которые чувствовали себя старше своих лет, значительно чаще сообщали о различных нарушениях сна.

Проблемы со сном встречались чаще

У таких участников нередко наблюдались бессонница, дневная сонливость, нестабильный режим отдыха и неудовлетворенность качеством сна.

Исследователи установили, что эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и психологического состояния участников.

Регулярный сон может играть ключевую роль

Авторы работы пришли к выводу, что режим сна способен влиять на общее самочувствие и восприятие собственного возраста.

Кроме того, люди, ощущавшие себя старше, чаще сообщали о хронических болях и других проблемах со здоровьем.

Причины связи еще предстоит выяснить

Ученые подчеркивают, что исследование не позволяет установить прямую причинно-следственную зависимость. Пока остается открытым вопрос, ухудшает ли плохой сон ощущение возраста или наоборот.