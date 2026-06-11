Старость может начинаться ночью: исследователи нашли неожиданный признак преждевременного старения
Sleep: проблемы со сном грозят заставить людей чувствовать себя старше
Исследователи выяснили, что люди, испытывающие проблемы со сном, чаще чувствуют себя старше своего реального возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.
Сон оказался связан с восприятием возраста
Американские ученые проанализировали данные более 3 тыс. взрослых участников и обнаружили связь между качеством сна и субъективным ощущением возраста.
Люди, которые чувствовали себя старше своих лет, значительно чаще сообщали о различных нарушениях сна.
Проблемы со сном встречались чаще
У таких участников нередко наблюдались бессонница, дневная сонливость, нестабильный режим отдыха и неудовлетворенность качеством сна.
Исследователи установили, что эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и психологического состояния участников.
Регулярный сон может играть ключевую роль
Авторы работы пришли к выводу, что режим сна способен влиять на общее самочувствие и восприятие собственного возраста.
Кроме того, люди, ощущавшие себя старше, чаще сообщали о хронических болях и других проблемах со здоровьем.
Причины связи еще предстоит выяснить
Ученые подчеркивают, что исследование не позволяет установить прямую причинно-следственную зависимость. Пока остается открытым вопрос, ухудшает ли плохой сон ощущение возраста или наоборот.