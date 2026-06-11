Кластер «Коломенский посад» занял 5 место в рейтинге лучших объектов гастрономического туризма России

Музейно‐творческий кластер «Коломенский посад» вошел в пятерку лидеров рейтинга лучших объектов гастрономического туризма России 2026 года, заняв почетную 5-ю строчку. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Рейтинг «50 лучших объектов гастрономического туризма» подготовил путеводитель 50 Best Tastes of Russia. Его итоги сформированы на основе оценки 500 экспертов отрасли. Среди них — рестораторы, отельеры, шеф‐повара, бизнесмены и другие профильные специалисты из разных уголков страны.

Для «Коломенского посада» попадание в топ‐5 стало дебютным и особенно значимым, поскольку в рейтинг включили не отдельный музей, а весь кластер целиком. В его состав входит свыше 10 проектов, известных как в Коломне, так и далеко за ее пределами. Среди них — музеи «Коломенская пастила», «Калачная», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых, «Коломенский навигатор», а также исторические производства и площадки с гастрономической составляющей.

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