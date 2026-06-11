Стало известно, сколько теперь готовы платить сотрудникам маркетплейсов в Подмосковье

В Московской области увеличились зарплатные предложения для специалистов, работающих с маркетплейсами. Наиболее заметный рост зафиксирован у сотрудников пунктов выдачи заказов, пишет REGIONS .

Зарплаты сотрудников маркетплейсов показали рост

В Московской области работодатели продолжают увеличивать зарплатные предложения для специалистов, занятых в сфере маркетплейсов. Согласно данным исследования «Авито Работы», доходы в этом сегменте демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом.

Менеджеры маркетплейсов сохраняют лидерство по доходу

Самые высокие зарплатные предложения среди сотрудников данного направления получают менеджеры по работе с маркетплейсами. В среднем работодатели готовы платить таким специалистам ₽74 340 в месяц, что на 7% превышает показатель прошлого года.

Эксперты связывают востребованность таких сотрудников с продолжающимся развитием онлайн-торговли и ростом числа продавцов на цифровых площадках.

Сотрудники пунктов выдачи увеличили доходы быстрее

Наиболее заметный рост продемонстрировали операторы пунктов выдачи заказов. Средний уровень предлагаемых зарплат для них достиг ₽42 305 в месяц, увеличившись за год на 23%.

Увеличение количества заказов и расширение сети пунктов выдачи способствуют сохранению высокого спроса на таких работников.

Размер заработка зависит от условий работы

Аналитики отмечают, что указанные показатели отражают средние зарплатные предложения, рассчитанные на основе данных, размещенных в вакансиях. Фактический доход сотрудников может отличаться в зависимости от графика работы, системы премирования, объема обязанностей и других условий трудоустройства.