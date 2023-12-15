ФК «Сочи» возглавил бывший тренер сборной Испании

46-летний Морено работал ассистентом Луиса Энрике в «Роме», «Барселоне» и сборной Испании. В 2019 год он стал уже главным тренером национальной команды, проведя на этом посту 10 матчей. После этого возглавлял «Монако» и «Гранаду».

В «Сочи» по ходу сезона состоялось уже две отставки. Добиться успеха с южанами не смогли Дмитрий Хохлов и Александр Точилин.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, набрав 11 очков. От зоны стыковых матчей команду отделяет четыре балла.