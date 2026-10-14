В FIS ответили на вопрос о квоте для российских лыжников на этапах Кубка мира

FIS сохранила максимальную квоту для российских лыжников на этапах Кубка мира

Культура и спорт

Фото: [ФЛГР]

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответили на запрос «Чемпионата» о квоте для российских лыжников на этапах Кубка мира.

В пресс-службе организации сообщили, что квота останется такой же, как и была до отстранения российских спортсменов в 2022 году. Таким образом, у России по 12 квот для мужчин и женщин, а также 16 квот для персонала. В каждой гонке Кубка мира Россия сможет заявить шесть спортсменов.

FIS допустила российских спортсменов к участию в международном сезоне 2026/27 в нейтральном статусе. На данный момент таковой статус есть пока только у шести лыжников — Савелия Коростелева, Сергея Волкова, Никиты Денисова, Дарьи Непряевой, Ксении Шороховой и Арины Каличевой.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа в визах ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Нидерландах.

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