Генич рассказал об интересе топ-клуба к тренеру «Оренбурга»

Комментатор Генич: тренер «Оренбурга» Ахметзянов привлек внимание топ-клуба

Культура и спорт

Фото: [ФК «Оренбург»]

Комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» сообщил об интересе российского топ-клуба к главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову.

В 10-м туре Российской премьер-лиги «Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0.

«И я так слышал, что… Про Ахметзянова. Что… Будут рассматривать в топ-клуб. Вот. И пока его работа впечатляет. Даже в прошлом туре, с «Краснодаром», когда четырех основных не было, они смотрелись неплохо», — рассказал Генич.

Комментатор не назвал клуб, заинтересованный в Ахметзянове, но можно предположить, что речь идет о «Локомотиве», который несмотря на свой высокий статус застрял в нижней части турнирной таблицы.

Ахметзянов пришел в «Оренбург» в октябре прошлого года. После десяти туров уральцы занимают восьмое место в РПЛ с 12 очками.

Ранее воронежский «Факел» отправил в отставку главного тренера Олега Василенко.

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