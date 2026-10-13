Генич рассказал об интересе топ-клуба к тренеру «Оренбурга»

В 10-м туре Российской премьер-лиги «Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0.

«И я так слышал, что… Про Ахметзянова. Что… Будут рассматривать в топ-клуб. Вот. И пока его работа впечатляет. Даже в прошлом туре, с «Краснодаром», когда четырех основных не было, они смотрелись неплохо», — рассказал Генич.

Комментатор не назвал клуб, заинтересованный в Ахметзянове, но можно предположить, что речь идет о «Локомотиве», который несмотря на свой высокий статус застрял в нижней части турнирной таблицы.

Ахметзянов пришел в «Оренбург» в октябре прошлого года. После десяти туров уральцы занимают восьмое место в РПЛ с 12 очками.

Ранее воронежский «Факел» отправил в отставку главного тренера Олега Василенко.