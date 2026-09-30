Родные режиссера Юрия Мороза показали редкие снимки с ним

VOICE: Дарья Мороз и Виктория Исакова показали редкие фото с Юрием Морозом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летняя актриса Дарья Мороз опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена рядом с отцом — покойным режиссером Юрием Морозом.

На одном из снимков Мороз задувает свечи на именинном торте, который держит его жена, 49-летняя Виктория Исакова, на другом — стоит рядом с Дарьей на съемках.

Фото: [соцсети]

«У папАси-ЮрАси сегодня юбилей!» — подписала снимки актриса.

Фото: [соцсети]

Напомним, Мороз ушел из жизни 14 июля 2025-го года. Режиссер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы. Сегодня Юрию Павловичу исполнилось бы 70 лет.

Исакова тоже разместила пост в личном блоге, опубликовав портрет мужа.

«День рождения! Сегодня Юре было бы 70. Вот это цифра, конечно», — написала она.

Мороза похоронили рядом с первой женой — актрисой Мариной Левтовой, матерью Дарьи. Она погибла в аварии на снегоходе в 2000 году, тогда режиссеру было 44 года. После ее смерти Юрий женился на Исаковой в 2003 году.

Первая дочь Мороза и Исаковой умерла в младенчестве от редкого генетического заболевания. Через 12 лет после трагедии супруги решились вновь стать родителями, и в 2015 году у них родилась дочь.

Ранее актриса Виктория Исакова почтила память покойного мужа Юрия Мороза.

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