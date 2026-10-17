Футболист «Динамо» Даниил Винтер погиб в ДТП

Футболист барнаульского «Динамо» Даниил Винтер погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Спортсмену было всего 24 года, сообщила газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба. Прощание с Даниилом пройдет 17 октября. Клуб и болельщики выражают соболезнования родным и близким.

Трагедия произошла 15 октября на Чуйском тракте в районе села Троицкое. Молодой человек возвращался из Бийска в Барнаул вместе с другом и одноклубником. Из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой дороги автомобиль занесло, и он врезался в дорожное ограждение. Даниил получил тяжелую травму.

Винтер был воспитанником барнаульского клуба. За карьеру он провел 44 матча, выступал за «Динамо», новотроицкую «Ность» и «Торпедо-Миасс».

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