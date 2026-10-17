Футболист «Динамо» Даниил Винтер погиб в ДТП

sport-express: футболист барнаульского «Динамо» Даниил Винтер погиб в ДТП

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Футболист барнаульского «Динамо» Даниил Винтер погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Спортсмену было всего 24 года, сообщила газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба. Прощание с Даниилом пройдет 17 октября. Клуб и болельщики выражают соболезнования родным и близким.

Трагедия произошла 15 октября на Чуйском тракте в районе села Троицкое. Молодой человек возвращался из Бийска в Барнаул вместе с другом и одноклубником. Из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой дороги автомобиль занесло, и он врезался в дорожное ограждение. Даниил получил тяжелую травму.

Винтер был воспитанником барнаульского клуба. За карьеру он провел 44 матча, выступал за «Динамо», новотроицкую «Ность» и «Торпедо-Миасс».

Ранее сообщалось, что в Карелии в ДТП погибли педиатр и водитель скорой помощи.

Актуально

Читайте также

Сооснователь «Комбинации» Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями Шишинина

Сооснователь «Комбинации» Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями Шишинина

Мама экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель подтвердила тяжелую болезнь дочери

Мама экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель подтвердила тяжелую болезнь дочери

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Телеведущий Руслан Осташко стал отцом в третий раз

Телеведущий Руслан Осташко стал отцом в третий раз

Беременная Кравец рассказала о поддержке и внимании со стороны мужа

Беременная Кравец рассказала о поддержке и внимании со стороны мужа

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

В Сергиево-Посадском представят межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея»

В Сергиево-Посадском представят межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея»

Алена Блин заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

Алена Блин заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

Стало известно, какое наследство оставил после себя Кашпировский

Стало известно, какое наследство оставил после себя Кашпировский

Добавьте mosregtoday.ru в избранное