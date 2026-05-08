История с хорошим концом: 90‑летняя пенсионерка нашлась благодаря бдительному кондуктору

Сумерки в Анжеро-Судженске омрачились тревожным известием — из дома пропала 90-летняя пенсионерка, старейший член одной из местных семей. Как информирует пресс-служба Росгвардии Кузбасса, в городе незамедлительно развернули поисковые мероприятия. Ключевую роль в этой истории сыграла бдительность обычного кондуктора автобуса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Дочь потеряла маму: та ушла на улицу и долго не возвращалась. Тогда женщина обратилась к росгвардейцам и попросила их о помощи. Сотрудники взяли заявительницу к себе в машину и принялись прочесывать город вместе. В это время потерявшаяся пенсионерка совсем не понимала, где находится, и бродила по темным улицам частного сектора в полном одиночестве — она потеряла дорогу домой.

Именно тогда поисковая группа встретила кондуктора автобуса. Женщина сообщила, что совсем недавно видела в салоне пассажирку, очень похожую по описанию на пропавшую старушку. Эта информация придала сил спасателям и родственнице.

Поиски продолжились, и вскоре на остановке по улице Мира бойцы вместе с дочерью заметили долгожданную беглянку. После воссоединения семьи росгвардейцы отвезли их домой на служебном автомобиле.

