В Балашихе появился новый роботизированный склад

В Балашихе построили высокотехнологичный роботизированный склад компании «Спортмастер». Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело проверку и выдало заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

Площадь склада превысила 55 тыс. кв. м, его оснастили высокотехнологичным оборудованием, включая сортировочные системы и конвейеры. Это позволит значительно повысить эффективность распределения товаров.

Это финальный объект в рамках реализации проекта по строительству логистического центра «Спортмастер». В округе также находятся крупнейший распределительный логистический центр компании, предполагается строительство двух новых корпусов (первый из них был введен в эксплуатацию в 2025 году). Инвестиции в работы по возведению двух складов составили 7 млрд рублей. Еще порядка 3 млрд компания направит на оснащение и роботизацию.

Новый объект введут в эксплуатацию в мае, это позволит создать рабочие места для 150 жителей Балашихи и близлежащих населенных пунктов.

