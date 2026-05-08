Лотерейный билет или духовная ловушка: священник предостерег от азартных игр

В начале мая 2026 года в церковной среде вновь подняли вопрос об отношении к популярным розыгрышам. Православный священник Владислав Береговой напомнил, что за внешней безобидностью лотерейного билета часто скрывается серьезная духовная и психологическая угроза, приравнивающая это занятие к запрещенным азартным играм. Об этом пишет RT .

Позиция церкви: от канонов до современности

Священнослужитель подчеркнул, что позиция церкви в этом вопросе остается неизменной на протяжении веков. Древние каноны строго запрещают участие в играх на деньги как священникам, так и мирянам. Лотереи в их классическом понимании — это не просто развлечение, а форма азарта, основанная на желании легкой наживы, что противоречит христианским ценностям.

Исключения из правил

Тем не менее, Владислав Береговой отметил, что не всякая лотерея попадает под жесткий запрет. В церковной среде допускаются:

Школьные лотереи: где участие носит игровой и образовательный характер.

Благотворительные розыгрыши: когда участник понимает, что его средства идут на помощь нуждающимся, а не на обогащение организаторов. В таких случаях проигрыш не воспринимается как личная драма, а вложения становятся формой пожертвования.

Деньги, замешанные на слезах

Основной аргумент против коммерческих лотерей — этический. Священник призвал задуматься о происхождении выигрышного фонда. Крупный приз формируется из денег тысяч людей, для многих из которых покупка билета была последней надеждой на спасение от нужды. «Могут ли деньги, ставшие причиной слез других, принести счастье одному?» — задается вопросом иерей. Кроме того, он предупредил, что путь к тяжелой игровой зависимости (игромании) часто начинается именно с «безобидной» покупки лотерейного билета.