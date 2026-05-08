Вингер ЦСКА Глебов рассказал о своей травме

Футболист едва восстановился после предыдущей травмы и в матче со «Спартаком» вышел на поле во втором тайме, значительно обострив игру своей команды. В концовке Глебов захромал и был заменен.

«Эта травма совсем не та, которая была до этого. Задняя поверхность бедра хорошо себя чувствует, все прошло. Был другой момент, в эпизоде с Жедсоном попал в бутсу, что-то произошло с пальцем. Самый явный момент, когда я бежал за Маркиньосом, чувствовал пустоту, как будто нет пальца в ноге, поэтому захромал», — пояснил Глебов.

20-летний Кирилл Глебов в сезоне 2025/26 провел 33 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три передачи.