Гомоляко рассказал, почему «Авангард» уступил в полуфинальной серии «Локомотиву»

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко в разговоре с «Чемпионатом» объяснил исход противостояния полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и «Авангардом».

«Локомотив» забрал серию, уступая 1-3 по матчам и 1:3 в седьмой игре. Невероятным стало спасение ярославцев в шестой игре, когда они сумели ликвидировать отставание в две шайбы менее чем за минуту до окончания основного времени.

Сергей Гомоляко отметил, что опытный тренер «Локомотива» Боб Хартли сумел сохранить все наработки предыдущего наставника железнодорожников Игоря Никитина, построившего чемпионскую команду. Благо видение хоккея Хартли и Никитина не слишком отличается.

«Авангард» же, по мнению эксперта, подвели индивидуальные ошибки

«Когда ты менее чем за 40 секунд пропускаешь две шайбы… Первый гол — атака с ходу, а второй — шайба на крюке у Маклауда. Вроде человек выступал в НХЛ, должен понимать базовые вещи. Но в итоге начал удерживать, у него эту шайбу отобрали, и все, дело сделано», — сказал Гомоляко.

«Локомотив» в финале сыграет с казанским «Ак Барсом». Финальная серия стартует 11 мая в Ярославле.