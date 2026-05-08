В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 8 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс, аналогичный прогноз сохранится и в выходные, 9 и 10 мая. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +8-15 градусов, ночью — +4-10. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные дожди, грозы.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
