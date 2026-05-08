Специалисты обновили фасад в Центре детского творчества в Подольске

На улице Школьная, д. 10/1, микрорайона Климовск в городском округе Подольск продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества, специалисты обновили фасад здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Строители завершают устройство вентилируемого фасада, ведут отделочные и общестроительные работы, монтаж витражей. Общая строительная готовность достигла 75%.

В рамках ремонта в здании все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы и не только.

