В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 7 мая, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили пожар, местные жители заметили его в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи и позвонили по телефону 112. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию о возгорании передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в его ликвидации приняли участие 12 человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На тушение потребовалось более четырех часов.
Причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджоге устанавливаются.
