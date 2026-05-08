9May

В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар

Комлесхоз: лесной пожар ликвидировали в Балашихе

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

В четверг, 7 мая, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили пожар, местные жители заметили его в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи и позвонили по телефону 112. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Информацию о возгорании передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в его ликвидации приняли участие 12 человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На тушение потребовалось более четырех часов.

Причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области