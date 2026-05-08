В Пушкинском на 80% завершили капремонт детского сада «Ручеек»

В городе Пушкино на 3-м Акуловском проезде продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, строительная готовность объекта достигла 80% — строители завершают фасадные и отделочные работы, ведут благоустройство территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», они завершатся в 2026 году.

Здание построили в 1962 году, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.