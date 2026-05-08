В Московской области двоих сообщников приговорили к 15 годам колонии за производство более 42 кг наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих уроженцев Средней Азии, их признали виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере) и приговорили к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Заключение по делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. По данным суда, в период с сентября по октябрь 2024 года мужчины незаконно производили наркотическое средство в оборудованной лаборатории на территории домовладения в деревне Чащь Волоколамского округа. Помимо этого они незаконно хранили прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере.

Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и один месяц, второму — 15 лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали мобильные телефоны осужденных, использовавшиеся в качестве средств совершения преступлений.

