В Сети вновь заговорили о беременности Анастасии Макеевой

Российская актриса Анастасия Макеева вновь оказалась в центре обсуждений, пишет Super. 44-летняя актриса опубликовала в личном блоге видео, на котором позирует в красном платье свободного кроя на фоне гор.

В публикации она сообщила о скором выходе совместной песни с 43-летним мужем Романом Мальковым. Однако внимание подписчиков привлекло не столько творчество, сколько внешний вид артистки. Из-за свободного наряда зрители заметили округлившиеся формы и предположили, что Макеева ждет ребенка.

Сама Анастасия пока никак не комментирует эти догадки. Для артистки возможное материнство стало бы особенно важным событием: она еще ни разу не становилась мамой.

Фото: [ скриншот видео ]

Это не первый случай, когда фанаты поздравляют Макееву с пополнением. В сентябре она опубликовала пост с теплыми словами в адрес мужа и фразой «за дочь». Многие тогда решили, что в семье появился ребенок.

Позже Анастасия опровергла слухи. Выяснилось, что текст публикации помогала составлять нейросеть — именно она добавила упоминание о дочери. Актриса не сразу заметила эту деталь и позже отредактировала пост.

Макеева и Мальков познакомились в 2020 году. В мае 2021-го они официально расписались, а позже сыграли свадьбу и обвенчались в Крыму. Супруги часто делятся совместными кадрами и творческими планами.

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