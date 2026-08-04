Брак должен быть раз и навсегда? Виктория Штефанец призналась, что пересмотрела взгляды на замужество после развода

Виктория Штефанец, бывшая жена известного комика и шоумена Михаила Галустяна, дала первое большое интервью после их развода, пишет Spletnik. В беседе с Натальей Лукичевой для ее канала на платформе «Дзен» она откровенно рассказала о том, как изменились ее взгляды на брак и семейные отношения.

Раньше Виктория считала незыблемым утверждение, что брак должен быть «раз и на всю жизнь». Однако после расставания с Михаилом, с которым она прожила 18 лет и воспитала двух дочерей, ее мнение кардинально поменялось.

«Как бы мне того ни хотелось, это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть. <…> Я часто откладывала свою жизнь на потом и ставила на паузу свои желания. Теперь приходится догонять. Но я отлично бегаю, поэтому думаю, что все будет хорошо», — сказала Виктория.

Фото: [ соцсети ]

При этом экс-супруга комика подчеркнула, что осталась верна одному правилу в отношениях — быть верной партнеру при любых обстоятельствах.

Виктория также дала совет для близких в моменты стресса: нужно помнить, что у любой ситуации есть стадия — «год спустя», и она готова поддерживать родных в тяжелые периоды.

Ее слова прозвучали особенно проникновенно на фоне новостей о новой жизни Михаила — в конце июля стало известно, что он женился во второй раз на 36-летней визажистке Лилии Киосе. Пара познакомилась три года назад на съемках шоу «Сокровища императора».

Несмотря на слухи об изменах, которые связывали его развод с новой пассией, Михаил недавно опроверг эти домыслы и показал, как проводит время с новой женой и дочерьми.