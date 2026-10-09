Гендиректор «Спартака» раскрыл, чего не хватает команде, чтобы стать чемпионской

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью со «Спорт-Экспрессом» оценил готовность команды бороться за чемпионский титул. Функционер подчеркнул, что именная такая задача стоит перед красно-белыми.

По мнению Некрасова, у «Спартака» есть еще не все составляющие, чтобы быть на сто процентов уверенными в успехе. Он отметил, что общая стоимость футболистов «Спартака» на ресурсе Transfermarkt составляет €132,6 млн, а «Зенита» — €177,1, при всей условности оценки.

«Можно и нужно продолжать усиливать состав. Но это состав, который в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться — точечно, не кардинально», — сказал Некрасов.

Гендиректор «Спартака» отметил необходимость и дальше развивать «трансформер Карседо», однако указал, что соперники начинают привыкать к манере игры красно-белых при испанском тренере.

«Спартак» занимает второе место в 19 очками после девяти матчей. 10 октября красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что свой пост может покинуть спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.