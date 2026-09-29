Два сильнейших российских теннисиста сошлись в финале турнира в Китае: победа за Медведевым

Даниил Медведев выиграл российский финал в китайском Ханчжоу

Культура и спорт

Фото: [АТР]

Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир АТР 250 в китайском Ханчжоу, обыграв в финале своего соотечественника Андрея Рублева, занимающего 24-е место в рейтинге, со счетом 7:5, 6:4.

Победу Медведева предопределила шикарная подача — 23 эйса против четырех у соперника.

Медведев выиграл свой третий титул в сезоне, ранее он побеждал на турнирах АТР в Брисбене и Дубае. Всего это 24-й титул экс-первой ракетки мира.

Медведев и Рублев сыграли между собой в десятый раз, и у Даниил укрепил свое весомое преимущество в личных встречах — восьмая победа.

Всего в истории турниров АТР в Ханчжоу случился седьмой чисто российский финал. В предыдущий раз россияне играли друг с другом в решающем поединке в 2023 году в Дубае, и тогда тоже Медведев обыграл Рублева — 6:2, 6:2.

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