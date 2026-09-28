Месси забил в третьем матче подряд в МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во втором матче подряд забил прямым ударом со штрафного. Лео отличился в игре против «Коламбус Крю» в МЛС.

В середине первого тайма «Интер» получил право на штрафной с правого фланга. Угол был острым, но Месси сумел закрутить мяч в дальнюю девятку. Впрочем, гол аргентинца не помог его команде — в самой концовке «Коламбус» вырвал победу.

Месси забил в МЛС в третьем матче подряд и упрочил свое лидерство в споре бомбардиров. На его счету 21 мяч. Он опережает Петара Мусу из «Далласа» (18) и Брайана Уайта из «Ванкувера» (17).

Аргентинец в 76-й раз в карьере отличился прямым ударом со штрафного. Ему осталось всего два мяча, чтобы повторить рекорд Марселиньо Кариоки. Неделей ранее Месси забил со штрафного в ворота «Сан-Диего» (2:2).