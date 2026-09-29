Альба возглавит «Родину» и приведет с собой тренерский штаб из «Ростова»

На минувшей неделе с Альбой расстался «Ростов» из-за финансовых сложностей, причем испанец благородно отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта. По данным источника, Альба приведет с собой в «Родину» почти весь свой тренерский штаб из «Ростова», включая Виктора Онопко. Останутся на Дону только Михаил Осинов и тренер вратарей Андрей Кондратюк.

Сообщается, что суммарная заработная плата тренерского штаба Альбы в «Родине» составит около €850 тыс. в год.

Дебютант РПЛ «Родина» занимает 15-е место в чемпионате, набрав пять очков в девяти матчах.

Ранее стало известно, что владелец «Родины» Сергей Ломакин готов был послать за Альбой частный самолет, чтобы быстрее завершить переговоры о контракте.