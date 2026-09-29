Альба возглавит «Родину» и приведет с собой тренерский штаб из «Ростова»
«РБ Спорт»: испанец Альба возглавит московскую «Родину»
Фото: [ФК «Ростов»]
Испанский специалист Джонатан Альба будет назначен главным тренером московской «Родины», сообщает «РБ Спорт».
На минувшей неделе с Альбой расстался «Ростов» из-за финансовых сложностей, причем испанец благородно отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта. По данным источника, Альба приведет с собой в «Родину» почти весь свой тренерский штаб из «Ростова», включая Виктора Онопко. Останутся на Дону только Михаил Осинов и тренер вратарей Андрей Кондратюк.
Сообщается, что суммарная заработная плата тренерского штаба Альбы в «Родине» составит около €850 тыс. в год.
Дебютант РПЛ «Родина» занимает 15-е место в чемпионате, набрав пять очков в девяти матчах.
Ранее стало известно, что владелец «Родины» Сергей Ломакин готов был послать за Альбой частный самолет, чтобы быстрее завершить переговоры о контракте.