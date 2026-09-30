«Я готовилась к смерти»: Симоньян раскрыла страшную тайну о своем состоянии после смерти Кеосаяна

StarHit: Симоньян призналась, что готовилась к смерти после потери Кеосаяна

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Главный редактор RT, 46-летняя журналистка Маргарита Симоньян больше года борется с раком молочной железы — она уже перенесла операцию, а также химио-, лучевую и гормональную терапию. Сейчас Симоньян находится в ремиссии и готова снова бороться за жизнь, если болезнь вернется, пишет StarHit на отрывок из программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Год назад, после смерти Тиграна Кеосаяна, у Симоньян практически не оставалось сил на борьбу с болезнью. Она призналась, что готовилась к смерти: приводила в порядок дела, занималась детьми и улаживала вопросы с наследством.

«Я знала, что ухожу, была к этому готова», — сказала она.

Даже после смерти Тиграна жизнь Маргариты строится вокруг него: она посвящает ла ему книги, фильмы, программы и фестивали, а в каждом публичном выступлении упоминает мужа.

Более того, Симоньян не задумывается о новых отношениях, потому что уверена: Тигран не хотел бы, чтобы она полюбила другого мужчину и привела в дом к детям другого отца. По мнению Симоньян, главное желание Тиграна состояло в том, чтобы она была счастлива и растила детей.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала о дружбе с бывшей женой Тиграна Кеосаяна, актрисой Аленой Хмельницкой.

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