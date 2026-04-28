«Главная сила в Сочи — это дружба»: Александр Робак возглавил отдел резонансных дел в новом сериале

Российский актер Александр Робак, знакомый зрителям по десяткам ярких ролей в кино и сериалах, вновь примеряет погоны: на этот раз он стал начальником специального отдела расследований в Сочи — и сделал это в рамках нового остросюжетного телепроекта режиссера Сергея Арутюняна «Отдел резонансных дел», сообщает Super.ru.

По сюжету, герой Робака — полковник Тривлев, который получает задание раскрыть самые громкие преступления в курортной столице. Однако местная специфика такова, что работать по старинке не получится.

Чтобы избежать кумовства, коррупции и влияния местных «авторитетов», Тривлев решает собрать команду из полицейских, приехавших из других городов. Им предстоит не только разобраться с неписаными нормами, которые сложились в Сочи, но и противостоять особому «культурному коду» этого региона.

Как отмечают создатели сериала, именно этот код часто определяет события, происходящие в городе, особенно когда речь заходит о криминале. Впрочем, в финале зрители поймут, что главная сила Сочи — это все-таки дружба.

Арутюнян, который решил перенести на экран реалии курортной жизни, обещает динамичный сюжет, запутанные расследования и неожиданные развязки. Сериал «Отдел резонансных дел», безусловно, привлечет внимание поклонников детективного жанра и тех, кто любит наблюдать за работой настоящих профессионалов.

