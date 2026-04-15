Вышел отрывок из криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой и Ларисой Гузеевой

Лариса Гузеева — женщина с характером. Это известно всем, кто хоть раз смотрел «Давай поженимся!». Но в новом проекте «Холод» она, кажется, превзошла саму себя. Телеведущая и актриса перевоплотилась в принципиальную чиновницу Цапкову, пишет «7Дней.ру». И выглядит непривычно: седые волосы, седые брови, тяжелый взгляд. Никакой мягкости. Только воля и, возможно, желание навести порядок.

Сериал с Любовью Аксеновой в главных ролях обещает зрителю настоящую драму. В центре истории — Женя. Ее жизнь рушится в один миг: муж и дочь погибают в аварии, а сама она несправедливо оказывается на скамье подсудимых.

Виновники же, представители «золотой молодежи», благодаря связям родителей избегают наказания. Женю отправляют в колонию. Там ее ждут тяжелые испытания. Но судьба сводит ее с влиятельной заключенной Яной. Та берет девушку под свое крыло, учит выживать, закаляет характер и помогает организовать побег.

На свободе Женя начинает все заново и решает восстановить справедливость. Шаг за шагом она приближается к тем, кто разрушил ее жизнь.

Кстати, в проекте занят внушительный актерский состав: Александр Аверин, Максим Бойко, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Всеволод Володин. Режиссер — Алексей Казаков.

Производством занимаются онлайн-кинотеатры Иви и START совместно с кинокомпанией Algorithm. Дата премьеры будет объявлена позже.

