Капитальный ремонт средней школы № 10 в Серпухове завершен на треть

В Серпухове на улице Войкова, 11, идет капитальный ремонт средней школы № 10. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта составляет 32%. Все работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года, чтобы ученики и педагоги смогли начать учебный год в обновленном здании.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и полностью финансируется из регионального бюджета. Он также вписывается в стратегические задачи национального проекта «Молодежь и дети».

На площадке ежедневно трудятся 60 специалистов и задействованы 5 единиц техники. Бригады уже завершили этап демонтажных работ и сейчас сосредоточены на ключевых направлениях: ведут общестроительные и отделочные работы, обновляют фасад и кровлю. Всего предстоит провести работы в здании общей площадью 8,1 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.