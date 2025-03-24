Ефремов стал голосом утренней зарядки в колонии: жители Алексеевки в недоумении

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии-4 (ИК) в Белгородской области, стал официальным голосом утренней зарядки для заключенных, сообщил SHOT.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, слышно, как голос актера звучит по всей Алексеевке, жителям которой, как отмечет источник, надоело такое пробуждение.

По просьбе администрации колонии Ефремов записал аудиоформат, состоящий из нескольких десятков упражнений. Фразы «вдох глубокий», «руки шире», «бодрость духа» и «грация и пластика» теперь звучат из динамиков каждое утро.

Как отмечет SHOT, хотя запись должна способствовать поддержанию физической активности среди осужденных, многие из них с неохотой выполняют зарядку. Это обусловлено и тем, что с Ефремовым практически никто не хочет общаться в колонии.

Впрочем, некоторые заключенные все же поддерживают контакт с актером и обмениваются с ним посылками.

Местные жители уже устали просыпаться под голос Ефремова. Многие из них шутят, что выучили порядок упражнений наизусть и теперь начинают свой день под фирменное «раз, два, три, четыре». Для одного отряда зарядка длится 12 минут, после чего включается новая запись.

24 марта Ефремов примет участие в заседании суда, посвященного условно-досрочному освобождению (УДО). Актер будет участвовать в нем по видео-конференц-связи (ВКС).

Ранее SHOT сообщил, что в ИК-4 организовали проверку после новости о звонке Михаила Ефремова другу прямо из колонии.