Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда рэпера Канье Уэста
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
Россиянин Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту.
На официальном сайте компании говорится, что приход российского дизайнера в Yeezy станет «важной вехой в истории дизайна».
Ранее Yeezy входила в коллаборацию с Adidas, но в конце прошлого года немецкая фирма спорттоваров прекратила сотрудничество с Уэстом из-за его антисемитских высказываний исполнителя.
Сообщается, что переговоры с Рубчинским велись несколько лет. Канье Уэст сам носит одежду от российского дизайнера и впервые встретился с ним с в 2016 году.
Гошу Рубчинского называют новатором дизайна, который в своих работах смешивает уличный стиль с высокой модой.