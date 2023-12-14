Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда рэпера Канье Уэста

Россиянин Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту.

На официальном сайте компании говорится, что приход российского дизайнера в Yeezy станет «важной вехой в истории дизайна».

Ранее Yeezy входила в коллаборацию с Adidas, но в конце прошлого года немецкая фирма спорттоваров прекратила сотрудничество с Уэстом из-за его антисемитских высказываний исполнителя.

Сообщается, что переговоры с Рубчинским велись несколько лет. Канье Уэст сам носит одежду от российского дизайнера и впервые встретился с ним с в 2016 году.

Гошу Рубчинского называют новатором дизайна, который в своих работах смешивает уличный стиль с высокой модой.