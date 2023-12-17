Грандиозное ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки» состоялось в Орехово-Зуеве

Порядка двух тысяч жителей и гостей Орехово-Зуевского городского округа стали зрителями грандиозного ледового шоу «Байки русской балалайки». Трибуны спортивного парка «Атлант» были заполнены зрителями.

«Спектакль прекрасный, красивые костюмы, лица, фигуры, все очень зрелищно», — поделилась впечатлениями жительница Орехово-Зуева Ольга, которая пришла на ледовый спектакль с сыном Максимом.

Напоминаем, что данный спектакль на льду состоялся в Орехово-Зуеве в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Министерства культуры Московской области. Известные мастера фигурного катания продолжат выступления в городах региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы почувствовали заботу о себе.