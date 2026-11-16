ЦСКА хочет вернуть Виллиана Рошу

ESPN Brazil: ЦСКА хочет вернуть защитника Виллиана Рошу

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

ЦСКА связывался с бразильским защитником Виллианом Рошей по поводу его возвращения в армейский клуб, сообщил журналист ESPN Brazil Фелипе Силва.

31-летний футболист выступает за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. По данным источника, эмиратский клуб заинтересован в продлении контракта, который истекает летом 2027 года. Также защитником интересуются несколько бразильских клубов.

Виллиан Роша играл за ЦСКА с 2022 по 2025 год. Всего он провел 106 матчей за армейский клуб во всех турнирах, забил семь мячей и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн, именно во столько футболист обошелся «Аль-Джазире» при переходе из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в один из турецких клубов.

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