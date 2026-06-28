Африканский шаман случайно проклял сборную Турции на ЧМ-2026

Африканский шаман Нана Кваку Бонсам из Ганы признался, что непреднамеренно навел порчу на сборную Турции перед чемпионатом мира 2026 года. По словам мага, он готовил ритуал против будущих соперников своей национальной команды, но его помощник поскользнулся с магической картой, и энергия ударила по туркам.

Колдовские страсти разгорелись вокруг футбольного чемпионата мира. Нана Кваку Бонсам, практикующий маг из Ганы, в своем аккаунте в соцсетях сделал неожиданное признание. Оказывается, неудачное выступление сборной Турции на турнире может иметь не только спортивные, но и мистические причины.

Шаман готовился нанести магический удар по будущим противникам Ганы на мировом первенстве. Однако в самый разгар обряда его помощник поскользнулся, и карта, содержащая магический заряд, сместилась. Поток темной энергии, по словам Бонсама, изменил направление и поразил именно турецкую сборную. Результат, как утверждает колдун, не заставил себя ждать: Турция завершила групповой этап на последней строчке квартета D, набрав всего три очка. Единственным утешением для команды стала победа над США со счетом 3:2, которая, впрочем, не спасла турок от вылета.

Это не первое громкое заявление шамана в адрес мирового футбола, напоминает MK.RU. Ранее Бонсам уже выражал желание помочь российской сборной вернуться на международную арену. Кроме того, маг признавался в глубокой симпатии к президенту России Владимиру Путину и рассказывал, что хранит его фотографию. Теперь же, после случайного проклятия, туркам остается только надеяться, что следующий ритуал африканского мага пройдет без досадных оплошностей.