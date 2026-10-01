Слуцкий не принял предложение Ротенберга возглавить «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг несколько недель предлагал возглавить команду известному российскому тренеру Леониду Слуцкому, рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Специалист отказался от предложения. Собеседник издания не назвал причины отказа.

Последним клубом Слуцкого был китайский «Шанхай Шэньхуа». До этого тренер возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», голландский «Витесс», английский «Халл», а также сборную России.

«Локомотив» неудачно начал чемпионат, занимая после девяти туров лишь 14-е место с семью набранными очками. Перед началом сезона команда лишилась нескольких лидеров.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал опыт Леонида Слуцкого в качестве комментатора.